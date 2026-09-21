Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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21.09.2026 10:13:41
Kapitalstärkung bei der Deutschen Bank: Aktie im Plus
Die Deutsche Bank will ein zusätzliche Eigenkapitalinstrument (AT1 - Addional Tier 1) begeben.
Die Wertpapiere werden auf Grundlage der von der Hauptversammlung im Jahr 2025 erteilten Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre begeben. Die Stückelung der Wertpapiere wird 200.000 Euro betragen. Die Deutsche Bank AG fungiert bei der Platzierung als alleiniger Bookrunner.
Die Deutsche Bank-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,15 Prozent auf 33,43 Euro.
DJG/hab/cbr
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