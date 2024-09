Kapitalmarkedsdag: Mowi rigger seg for videre volumvekst og ytterligere kostnadsforbedringer

(Bergen, 26. september 2024) I dag arrangerer Mowi sin kapitalmarkedsdag hvor selskapet presenterer planer om videre volumvekst for havbruksvirksomheten fra 500 000 tonn til 600 000 tonn, samt ytterligere kostnadsforbedringer i størrelsesorden 300-400 millioner euro.



Verdens største oppdretter og videreforedler av laks, Mowi, arrangerer i dag sin kapitalmarkedsdag på Fosen i Trøndelag. Der presenterer selskapet sin strategi og planer de neste årene for å styrke posisjonen som ledende i næringen.

– Etter å ha nådd en milepæl på 500 000 tonn laks i 2024, vender vi nå blikket mot neste milepæl på 600 000 tonn som vi tar sikte på å nå i 2029. Dette vil vi gjøre ved å ta i bruk ledig kapasitet, samt å øke produktiviteten og biologiske prestasjoner på eksisterende produksjon gjennom vår postsmoltsatsning, sier konsernsjef Ivan Vindheim.

I tillegg planlegger Mowi å kutte kostnader i størrelsesorden 300-400 millioner euro i samme periode gjennom et ambisiøst kostforbedringsprogram.

600 000 tonn og 100 milliarder kroner i 2029

Mowis strategi hviler på tre pilarer – volumvekst, konkurransedyktige kostnader og bærekraft. Selskapet har vokst fra å produsere 375 000 tonn laks i 2018 til 500 000 tonn i 2024. Nå ønsker Mowi å fortsette denne trenden.

– Vi har vokst mer enn resten av næringen de siste årene, og det er målsetningen også fremover. Gjennom økt smoltutsett og bruk av postsmolt vil vi kunne produsere hele 600 000 tonn laks i 2029 og styrke vår posisjon som den ledende produsenten av atlantisk laks, sier Vindheim.

Selskapets fortsatte vekst innen havbruk vil også føre til vekst i selskapets to andre divisjoner – videreforedling og fôrproduksjon.

– Resten av verdikjeden vil vokse i takt med havbruk fremover. For å produsere mer laks trenger vi mer fôr, og når vi produserer mer laks betyr det mer råstoff til våre 20 videreforedlingsfabrikker rundt om i verden, sier Vindheim.

Selskapet estimerer en vekst i omsetning på 7-8% per år de neste fem årene. Det vil gi en forventet omsetning på 8,5 milliarder euro eller om lag 100 milliarder kroner, fra 5,5 milliarder euro eller 63 milliarder kroner i 2023.

Mowis hovedfokus har vært, og vil fortsatt være, fjordbasert oppdrett av laks med tilhørende teknologier. Selskapet følger likevel nøye med på utviklingen i andre teknologier, og er klar for å ta disse i bruk når, og hvis, tiden er riktig og det er lønnsomt. Videre ønsker Mowi å vokse gjennom lønnsomme oppkjøp, gitt at det passer inn i selskapets operasjonelle strategi.

300-400 millioner euro i kostnadsforbedringer

Mowi lanserte et eget program for å kutte kostnader i 2018. Gjennom 1 700 ulike initiativer i hele verdikjeden har selskapet til sammen spart over 300 millioner euro siden den gang.

– Det er svært viktig for oss å være kostnadsleder i hele verdikjeden. I dag er vi best eller nest best på kostnader i alle regionene vi driver havbruk i. Nedstrøms er vi også helt i tet. Men i en verden der kostnadene på våre innsatsfaktorer stadig øker, og vi får strengere og strengere krav, er kostnadsforbedringer viktigere enn noen gang. Vi ønsker derfor å styrke vår posisjon gjennom en rekke tiltak av både biologisk og mer generisk karakter, og kutte ytterligere 300-400 millioner euro de neste fem årene, sier Vindheim.

Utover selskapets postsmoltsatsning og derigjennom forbedrede biologiske prestasjoner står Mowis digitaliserings- og automatiseringsstrategi – Mowi 4.0 – sentralt.

– Vi lanserte Mowi 4.0 i 2021, og har siden den gang investert tungt i en rekke tiltak for å effektivisere og automatisere prosesser i hele verdikjeden. Vi ser allerede gevinster av dette arbeidet innen både bærekraft, produktivitet og kost, og forventer å kunne hente ut enda mer i årene som kommer, sier Vindheim.

Store velferdseffekter av postsmolt

Den tredje og siste pilaren i Mowis strategi er bærekraft. Tidligere i år kåret TIME Magazine Mowi til et av verdens 500 mest bærekraftige selskaper i 2024, og fremhevet selskapets samfunnsansvar og bærekraftig drift. Videre har Mowi også blitt kåret til verdens mest bærekraftige produsent av animalske proteiner av prestisjefylte Coller FAIRR fem år på rad i sterk konkurranse med alle de største animalske proteinprodusentene i verden.

– Bærekraft er sentralt for Mowi gjennom hele verdikjeden. Likevel er det særlig forholdene i sjø og fiskens helse som nå er i fokus. Vi investerer tungt i postsmolt og Smart Farming-løsninger som vil gi bedret fiskevelferd, herunder overlevelse, sier Vindheim.

Utsett av større smolt gir høyere produktivitet, høyere overlevelse og bedre fiskevelferd. Neste år vil 25% av Mowis smolt være postsmolt. I Norge vil så mye som halvparten av smolten Mowi setter ut i relevante områder være postsmolt, som økes til 75% innen 2029.

– Vi har grunn til å tro at vi ved å sette ut en større og mer robust smolt vil kunne øke overlevelsen med opptil 50% og redusere antall avlusninger med 40% i enkelte områder, sier Vindheim.

Mowi Smart Farming har også positiv effekt på fiskevelferden, mener Vindheim.

– Vi fortsetter å rulle ut vårt Smart Farming-konsept i Norge, som gjør at vi kan følge enda tettere med på fiskens atferd og velferd, og iverksette tiltak langt tidligere og mer presist. Med så mange sensorer i så mange anlegg langs hele kysten som vi har, er det enorme mengder stordata som fortløpende gir oss økende innsikt i og kunnskap om fisken og forholdene i fjordene, sier Vindheim.

Etterspørselen fortsetter å vokse

– En av bærebjelkene i havbruksnæringens suksess har vært, og vil fortsatt være, den gode etterspørselen etter laks. Megatrendene som delvis driver denne etterspørselen er sterkere enn noen gang. Helsetrender, økende behov for bærekraftige proteiner, samt laksens unike allsidighet gjør den til et naturlig valg for stadig flere, sier Vindheim.

Mowi forventer at etterspørselsveksten etter laks vil være høyere enn tilbudsveksten fremover.

– Vi prøver å forbedre og utvikle oss og produktene våre kontinuerlig i tråd med forbrukernes vaner og behov. Gjennom merkevaren MOWI ønsker vi å endre måten laks blir solgt på. Likevel er det viktig å erkjenne at laks fremdeles i stor grad blir solgt som en råvare i et svært konkurranseutsatt marked. Derfor er det viktig for oss å være kostnadsleder også i denne delen av verdikjeden. Smart Factory-konseptet vårt er derfor svært viktig for våre mer enn 30 fabrikker, og målet er å kutte 60 millioner euro i denne delen av verdikjeden de neste årene, sier Vindheim.

Følg Mowis kapitalmarkedsdag fra kl. 08:00 på mowi.com/investors. Det vil også være mulig å stille spørsmål til konsernledelsen.

