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07.08.2026 06:37:00
Kao legte Quartalsergebnis vor
Kao lud am 05.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 0.08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kao 0.030 USD je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kao in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0.72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.88 Milliarden USD im Vergleich zu 2.90 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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