Kao legte Quartalsergebnis vor

Kao gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 38.31 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 28.83 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Kao im vergangenen Quartal 458.71 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9.43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kao 419.17 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch