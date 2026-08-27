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27.08.2026 06:37:00
Kanzhun zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Kanzhun hat am 25.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 2.42 HKD, nach 0.850 HKD im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21.70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.76 Milliarden HKD, während im Vorjahreszeitraum 2.27 Milliarden HKD ausgewiesen worden waren.
Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0.648 HKD gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 2.80 Milliarden HKD gesehen.
Redaktion finanzen.ch
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