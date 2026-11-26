Kanzhun veröffentlichte am 25.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.32 HKD. Im Vorjahresquartal hatten 0.930 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18.90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.36 Milliarden HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.81 Milliarden HKD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch