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27.08.2026 06:37:00
Kanzhun präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Kanzhun hat am 25.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.62 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kanzhun ein EPS von 0.220 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 352.4 Millionen USD gegenüber 290.7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1.11 CNY gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 2.40 Milliarden CNY geschätzt.
Redaktion finanzen.ch
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