Kanzhun hat am 25.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.08 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0.240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 358.4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 302.2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch