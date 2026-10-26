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26.10.2026 10:32:05
Kantonalbanken überholen Raiffeisen - UBS verliert
Die Kantonalbanken sind erstmals die meistgenannte Hauptbank der Schweizer Bevölkerung. Raiffeisen folgt knapp dahinter, während UBS nach der Integration der Credit Suisse einen geringeren Marktanteil aufweist. Dabei zeigen sich spannende Unterschiede nach Regionen und Geschlecht.
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
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23.10.26
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|Schwacher Wochentag in Wien: ATX rauscht letztendlich ab (finanzen.ch)
Analysen zu Raiffeisen
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt starten mit kleinen Gewinnen in den Montagshandel. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.