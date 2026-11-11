Kanto Tsukuba Bank hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kanto Tsukuba Bank lud am 10.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 35.11 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kanto Tsukuba Bank 24.99 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.43 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 18.90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.30 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch