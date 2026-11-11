Kanto Denka Kogyo verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kanto Denka Kogyo hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 11686.59 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -7.380 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 56.91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 24.63 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 15.70 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch