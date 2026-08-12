Kanto Denka Kogyo stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kanto Denka Kogyo lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 56.41 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9.24 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30.58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19.77 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 15.14 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch