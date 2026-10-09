Kanseki gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kanseki hat am 08.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 4.86 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 11.33 JPY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 8.33 Milliarden JPY, gegenüber 8.63 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3.40 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch