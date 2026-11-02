Kansas City Life Insurance: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Kansas City Life Insurance hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0.18 USD gegenüber 0.330 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 121.9 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 1.55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kansas City Life Insurance 123.8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch