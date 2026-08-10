KANSAI PAINT präsentierte Quartalsergebnisse

KANSAI PAINT äusserte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 36.82 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KANSAI PAINT noch ein Gewinn pro Aktie von 48.13 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9.10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 157.85 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 144.68 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch