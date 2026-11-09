KANSAI PAINT legte Quartalsergebnis vor

KANSAI PAINT präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 10.02 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 43.75 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14.34 Prozent auf 165.27 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 144.54 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch