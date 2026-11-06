Kansai Nerolac Paints: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kansai Nerolac Paints hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.81 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.67 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 23.17 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 18.59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19.54 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch