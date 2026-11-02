KANRO präsentierte Quartalsergebnisse

KANRO lud am 30.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 8.54 JPY, nach 11.68 JPY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat KANRO 8.09 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5.48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch