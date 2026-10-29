Kanpur Plastipack stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kanpur Plastipack hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6.54 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 3.33 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kanpur Plastipack in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43.02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.36 Milliarden INR im Vergleich zu 1.65 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch