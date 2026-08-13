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13.08.2026 06:37:00
Kanoria Chemicals Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Kanoria Chemicals Industries hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6.03 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kanoria Chemicals Industries ein EPS von -1.790 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Kanoria Chemicals Industries im vergangenen Quartal 4.60 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1.45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kanoria Chemicals Industries 4.54 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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