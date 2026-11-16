Kanoria Chemicals Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kanoria Chemicals Industries äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5.20 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 21.38 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Kanoria Chemicals Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.58 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 70.60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.10 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch