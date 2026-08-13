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13.08.2026 06:37:00
KANMONKAI: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
KANMONKAI hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei -6.48 JPY. Ein Jahr zuvor waren -4.160 JPY je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 847.2 Millionen JPY, gegenüber 954.9 Millionen JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11.28 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.ch
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