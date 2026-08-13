KANMONKAI: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

KANMONKAI hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -6.48 JPY. Ein Jahr zuvor waren -4.160 JPY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 847.2 Millionen JPY, gegenüber 954.9 Millionen JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11.28 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch