Kanishk Steel Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kanishk Steel Industries hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.52 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.510 INR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 873.9 Millionen INR – eine Minderung von 13.65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.01 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch