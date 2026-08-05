Kangwon Land präsentierte Quartalsergebnisse

Kangwon Land gab am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 469.04 KRW. Im letzten Jahr hatte Kangwon Land einen Gewinn von 313.00 KRW je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4.23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 360.82 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 345.55 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.ch