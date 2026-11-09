Kangwon Land: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Kangwon Land hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 16.97 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 564.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 369.45 Milliarden KRW, gegenüber 384.15 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3.82 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch