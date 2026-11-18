KANGNAM JEVISCO hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 363.00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KANGNAM JEVISCO -26.000 KRW je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 155.24 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KANGNAM JEVISCO 147.44 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch