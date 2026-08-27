Kangmei Pharmaceutical verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kangmei Pharmaceutical veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Umsatz wurde auf 1.21 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5.27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.28 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch