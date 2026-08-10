Kaneshita Construction: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kaneshita Construction liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kaneshita Construction die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 73.66 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kaneshita Construction noch ein Gewinn pro Aktie von -4.780 JPY in den Büchern gestanden.

Kaneshita Construction hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.15 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 38.89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch