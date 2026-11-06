Kaneshita Construction legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kaneshita Construction hat am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Kaneshita Construction vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 4.17 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3.11 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.44 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 18.27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.06 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch