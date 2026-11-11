KANEMITSU stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KANEMITSU präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 33.36 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KANEMITSU ein EPS von 30.69 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.65 Milliarden JPY – eine Minderung von 1.72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.70 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch