Kanematsu legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kanematsu hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 70.33 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 42.02 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kanematsu im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 272.17 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 251.12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch