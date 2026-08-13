Kanematsu Engineering stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kanematsu Engineering stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 3.36 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5.37 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Kanematsu Engineering mit einem Umsatz von insgesamt 1.59 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 36.32 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch