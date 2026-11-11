Kanematsu Engineering stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kanematsu Engineering veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.48 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Kanematsu Engineering 3.72 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Kanematsu Engineering mit einem Umsatz von insgesamt 1.34 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3.92 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch