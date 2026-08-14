Kanel Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kanel Industries präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.05 INR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0.050 INR je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch