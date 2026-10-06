Kaneko Seeds stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kaneko Seeds gab am 05.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 48.83 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 27.08 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1.01 Prozent auf 15.70 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch