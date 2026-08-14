Kaneka stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kaneka hat am 13.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 148.46 JPY gegenüber 67.74 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12.25 Prozent auf 223.03 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 198.68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch