Kaneka mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kaneka hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 95.02 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kaneka 108.77 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Kaneka 223.95 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12.68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 198.75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch