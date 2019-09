Kaneka Americas Holding, Inc. va parrainer le Forum des entreprises sur les ODD convié au siège des Nations Unies à New York

HOUSTON, 24 septembre 2019 /CNW/ - Kaneka Americas Holding, Inc. est fière d'annoncer qu'elle sera parmi les cinq seuls commanditaires du 4e Forum des entreprises sur les ODD* qui se tiendra au siège des Nations Unies, à New York, le 25 septembre 2019.

Le Forum des entreprises se veut une plateforme multipartite unique en son genre en ce qu'il appuie les initiatives et partenariats des entreprises en vue d'atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, en favorisant le dialogue intersectoriel public-privé, en suscitant de nouveaux partenariats et alliances et en explorant des solutions d'entreprise novatrices accélérateurs du développement durable.

Le PHBH™ de Kaneka peut remplacer les produits en plastique courants comme les assiettes, les pailles, les tasses, les couverts ou tout autre article à usage unique.

Partant, Kaneka espère trouver une solution de rechange aux produits en plastique à usage unique, car la société reconnaît la nécessité de mettre sur le marché un produit d'origine végétale qui contribuera à réduire la pollution des océans et des déchets enfouis. Actuellement, on estime à 8 millions de tonnes la quantité de plastique qui finit dans les océans chaque année, créant un problème environnemental considérable dans les océans du monde**.

Nous sommes très honorés de participer à ce forum, qui se déroule dans le cadre de la semaine du Sommet sur le climat à New York, un événement qui, organisé par la Chambre de commerce internationale et le Pacte mondial, verra prendre la parole des représentants de haut niveau de gouvernements et d'entreprises du monde entier.

