Kaneka accepte de fournir des ingrédients pharmaceutiques actifs pour le comprimé Avigan®

TOKYO, 16 avril 2020 /CNW/ - Kaneka Corporation (président : Minoru Tanaka) a conclu avec FUJIFILM Corporation (président : Kenji Sukeno) un accord de fourniture de substances médicamenteuses pour Avigan® (nom générique : favipiravir), un médicament antigrippal qui sera utilisé dans le traitement de la nouvelle maladie à coronavirus (appelée ci-après COVID-19).

Alors que sévit la COVID-19, et anticipant les besoins estimés pour 2 millions de personnes, le gouvernement japonais a décidé d'augmenter ses stocks d'Avigan®, qui devrait être efficace contre la maladie, et FUJIFILM Corporation, ayant renforcé ses capacités, a commencé à augmenter sa production du comprimé Avigan®.

En effet, nos capacités de développement de procédés, notre technologie de fabrication et la qualité des produits pharmaceutiques cultivés depuis de nombreuses années nous ont valu les félicitations des grands fabricants de produits pharmaceutiques du monde entier et, cette fois-ci, il nous a été demandé de fournir des substances médicamenteuses en tant que fournisseur de premier ordre. Estimant qu'il est de notre mission sociale d'entamer sans tarder la fourniture de substances médicamenteuses pour Avigan®, nous entendons améliorer d'urgence notre système de fabrication par des investissements en capital, des changements d'affectation du personnel et des aménagements du plan de production afin que nous soyons à même de commencer à fournir, dès juillet, les substances médicamenteuses en question.

Nous avons déjà commencé à fournir, par l'intermédiaire de Kaneka Eurogentec (siège social : Belgique), une société de notre groupe, les réactifs PCR destinés aux tests COVID-19. En outre, nous renforçons nos efforts de fabrication sous contrat, relatifs à un vaccin contre la COVID-19, en mobilisant des technologies, telles que l'ARNm et l'ADN plasmidique de haute qualité, et nous traitons en ce moment une vague de demandes de renseignements.

Kaneka mettra tout en œuvre pour fournir des solutions efficaces contre la COVID-19 contribuant ainsi au maintien de la santé mondiale.

Personne-ressource : Kazuhiko Fujii, kazuhiko.fujii@kaneka.co.jp

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/635217/Kaneka_Corporation_Logo.jpg

SOURCE Kaneka Corporation