KANEFUSA hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

KANEFUSA hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6.60 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KANEFUSA ein EPS von 16.83 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat KANEFUSA mit einem Umsatz von insgesamt 5.91 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.89 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 20.82 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch