KANEFUSA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

KANEFUSA hat am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 22.00 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4.74 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.73 Milliarden JPY – ein Plus von 17.13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KANEFUSA 4.89 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch