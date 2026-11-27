Kane Biotech lud am 25.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kane Biotech in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 400 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0.1 Millionen CAD im Vergleich zu 0.0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch