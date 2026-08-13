Kandagiri Spinning Mills vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kandagiri Spinning Mills hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1.71 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3.010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 74.72 Prozent zurück. Hier wurden 1.6 Millionen INR gegenüber 6.2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch