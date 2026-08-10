Kanda Tsushinki legte Quartalsergebnis vor

Kanda Tsushinki hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 19.59 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 42.93 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6.71 Prozent auf 1.26 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.35 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch