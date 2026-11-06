Kanda: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Kanda äusserte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 21.67 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kanda ein EPS von 32.67 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Kanda mit einem Umsatz von insgesamt 13.19 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0.76 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch