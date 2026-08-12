Kanda: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kanda präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 25.63 JPY. Im letzten Jahr hatte Kanda einen Gewinn von 28.38 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 13.40 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 2.26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13.11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch