Kanco Tea Industries legte Quartalsergebnis vor

Kanco Tea Industries hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Kanco Tea Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4.88 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4.35 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 147.6 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kanco Tea Industries 131.2 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch