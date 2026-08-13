Kanchi Karpooram öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kanchi Karpooram hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 10.75 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5.05 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 417.4 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kanchi Karpooram 358.7 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch