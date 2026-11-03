Kanani Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Kanani Industries hat am 31.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.09 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.070 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 753.5 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 54.66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 487.2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch