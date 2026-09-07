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07.09.2026 06:37:00
Kanamoto: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Kanamoto veröffentlichte am 04.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 91.18 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 59.36 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kanamoto in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 54.97 Milliarden JPY im Vergleich zu 53.63 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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